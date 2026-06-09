食洗機は「水をあまり使わない家電」として紹介されることが多く、家事の負担を減らす目的で導入する人も多いでしょう。一方で、毎食後に1日3回使っていると、「節水できても電気代で高くなっているのでは」と気になることがあります。 そこで、本記事では、食洗機を1日3回使う場合の光熱費の考え方や、電気代を抑えながら使うコツについて解説します。 食洗機は1日3回使っても本当に節約になる？ 食洗機は1日3回