小学生の英語、どうサポートする？悩みに答えます お子さんが小学校で学ぶ英語について、保護者がどのようにサポートしていくのがよいか戸惑っていませんか？ 「小学生の基礎英語」では小キソを親子で聞いてくださっている保護者のお悩みに、番組講師の居村啓子先生がお答えします！ 今回は「小学生の基礎英語」6月号より、「保護者モヤモヤ相談室」の第三回をお届けします。答えてくれる人 居村啓子 ドイツ