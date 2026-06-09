レンタカーを返却しようとしたら店舗が閉まっていて、翌日返却扱いになると言われたら納得しにくいでしょう。 ただし、レンタカーの返却時間や営業時間外の扱いは、契約時の貸渡約款や利用規約、店舗ごとのルールに従うのが基本です。営業時間外の返却を受け付けていない店舗では、返却確認が翌営業日となり、延滞料金が発生する可能性があります。 返却時間を過ぎると延滞料金が発生する可能性