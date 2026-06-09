『スパイダーマン』シリーズ初の実写ドラマ「スパイダー・ノワール」が配信開始から各所で高評価を博している。どうやら、「ホラーの帝王」スティーヴン・キングもお気に召したようだ。 キングは自身のにて「スパイダー・ノワール：ニック・ケイジは素晴らしいし、白黒映像の全てのショットがパルプ娯楽として完璧」と投稿。キングのお墨付きには「同意です」「納得しました、