心穏やかに老後を過ごすためには、どんなことに気を付けるべきか。介護・暮らしジャーナリストの太田差惠子さんは「自分らしい老後の姿を早くから考えておく方が安心。いつまでも、頼れる家族がいるとは限らないし、親子間で理想とすることも異なる」という。『ひとりでも大丈夫！私らしく生きるための「自分介護」』（PHP研究所）の出版を機に、ライターの吉田潮さんが、太田さんに取材した――。（第1回）撮影＝プレジデントオ