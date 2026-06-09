ゲームクリエイター小島秀夫による『DEATH STRANDING』のA24実写映画化企画が、着実に前進しているようだ。監督・脚本を務めるマイケル・サルノスキが、脚本の進捗と物語の方向性について語った。 米のイベント「IGN Live 2026」に登壇したサルノスキは、実写映画版『DEATH STRANDING』について「今、脚本を書いているところで、もうすぐ完成すると思います」とコメント。「早く飛び込みたいですね」と意気込みを語