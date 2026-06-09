全日本プロレスは８日、６・１８後楽園ホール大会の全対戦カードを発表した。同大会でＮＷＡ世界ヘビー級選手権試合の開催が決定していたが王者の名前も挑戦者も不明だった。この日の発表で王者は、〓ザ・スリルビリー〓サイラス・メイソンであることが判明。「ＨＡＶＯＣ」芦野祥太郎が挑戦する。「ＮＷＡ世界ヘビー級王座」は、昭和時代のプロレス界で最も権威がある世界王座で世界最強のプロレスラーが保持するベルトとう