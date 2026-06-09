サーティワン アイスクリームから、『トイ・ストーリー』の世界観をたっぷり詰め込んだ「トイ・ストーリー パレット８」が2026年6月17日（水）より登場します。おもちゃ箱をひっくり返したようなポップでカラフルなデザインと、14種類の人気フレーバーを組み合わせた豪華なアイスクリームケーキは、お子様から大人まで楽しめる特別な一品。家族のお祝いはもちろん、