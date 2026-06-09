公明党が、中道改革連合への合流を参院議員で先行させ段階的に進めていくのは、来春に統一地方選を控えて公明公認ですでに準備を進める地方議員への配慮があるためだ。今後は地方組織への説明を進めるが、政党要件を失う可能性には不安の声も少なくない。３０００人規模の地方議員を擁する公明は、３月の臨時党大会で統一選に独自候補を擁立する方針を確認し、５月末から公認候補の発表に着手した。統一選まで１年を切る中、「