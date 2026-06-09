幅広い業務で活躍する3輪モデルブレイズは、2026年5月29日にラストワンマイル配送などの多様な現場で利用される三輪電動バイク「EV DELIVERY（EVデリバリー）」のマイナーチェンジを行い、安全性、安定性、そして操作性を一層向上させたと発表しました。愛知県名古屋市に本社を構える同社が手がけるこのモデルは、静かで環境に優しい屋根付きの電動デリバリーバイクです。今回の改良は、実際の利用者の声をもとに、現場で求め