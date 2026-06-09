NHK連続テレビ小説『風、薫る』。6月10日放送の第53話では、シマケン（佐野晶哉）がセツ（村上穂乃佳）の元へやってくる。 参考：『風、薫る』“シマケン”佐野晶哉が問いかけるメディアの影響力“他人を救うこと”の難しさ 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 権田（梅垣義明）がセツを連れ戻そうとした第52話。