私はマドカです。夫のリョウ、そして中2の娘・エミリと3人で暮らしています。私たちが住んでいるのは2LDKの社宅。私とリョウの寝室、そしてエミリの個室、これですべての部屋が埋まっています。リビングとダイニングも、家族3人がくつろぐには十分ですが、他人を招き入れる余裕、ましてや寝かせる余裕なんて1ミリもあるはずがありません。それなのにリョウときたら……自分の見栄のためだけにとんでもないことを言いだしました。義