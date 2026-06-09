国内女子ツアーは先週、「ヨネックスレディス」が終了した。今年も非シード選手を対象にした、メルセデス・ランキング（以下MR）に応じシーズン途中に出場優先順位を入れ替える『リランキング』が実施されるが、その対象となる選手の動向にも動きがあった。【写真】リランキング卒業！ 吉田鈴が“感情爆発”同週に開催された「全米女子オープン」出場のため、メルセデス・ランキング7位までの選手が不在だった試合では、新たな力が