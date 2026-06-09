海外メジャー「全米女子オープン」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。【写真】激レアです渋野日向子の高校生時代今大会でメジャー2連勝を果たしたネリー・コルダ（米国）が650ポイント（pt）を獲得。今季通算を3293.75ptとして、2位に2倍以上の差をつけてランキング1位に立っている。6位タイに入った畑岡奈紗は143ptを加算し、40位から28位に浮上。17位タイで終えた渋野日向子は65ptを獲得し、45人抜