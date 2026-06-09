8日付の女子世界ランキングが発表された。【写真】吉澤柚月が披露した“お姫様ドレス”「全米女子オープン」を制したネリー・コルダ（米国）が首位を快走。2位ジーノ・ティティクル（タイ）、3位キム・ヒョージュ（韓国）は変わらず、全米2位のチャーリー・ハル（イングランド）が3ランクアップの4位につけた。全米を6位で終えた畑岡奈紗が日本勢2番手の15位に浮上。14位だった桑木志帆は56位につけて自己最高位を更新した。渋野日