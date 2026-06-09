バレーボールの女子ネーションズリーグ（ＮＬ）に出場している世界ランク４位・日本は、第４戦で同１０位・カナダにフルセットの３−２で勝利した。佐藤淑乃は試合後に自身のインスタグラムで勝利を報告。コート裏でのオフショットを公開した。佐藤が和田由紀子、宮部藍梨、山口真季らとピースするショットや、中川つかさの背後からひょっこりと現れた石川真佑がピースする一枚も投稿。激闘の後、重圧から解放されたことを象徴