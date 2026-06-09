阪神が絶対的リードオフマンの近本光司外野手を、左手首骨折で欠いて一月以上が経った。７日時点で３２勝２３敗１分けとセ・リーグ首位。デイリスポーツ評論家の岡義朗氏が、順調に白星を重ねるキーマン２人を挙げた。◇◇ここまでの阪神は順調に来ているように見える。打線は軸がしっかりしている。森下は勝負強く、大山も本来の力を発揮している。そして佐藤輝の進化が特にすごい。だから１、２、６〜８番打者が自分