11日（日本時間12日）に開幕が迫ったサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は8日（同9日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイからベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルに入り、同市内で全体練習を行った。この日の練習会場は、MLSのナッシュビルSCがホームスタジアムとしている「ジオディス・パーク」。招待された地元住民など約5000人が集まり、練習開始前にはセレモニーが実施されるなど歓迎ムードに包まれながらスタ