「東京女子プロレス」（７日、後楽園ホール）元ＳＫＥ４８でプリンセス・オブ・プリンセス王者の荒井優希が、上福ゆきとの蹴り合いを制し、３度目の防衛に成功した。７・１８後楽園ホール大会では、プロレスの“師匠”にあたる山下実優の挑戦を受けることになった。プリプリ王座初挑戦で、ゴージャスな新コスチュームで登場した上福のビッグブーツを被弾し続けた荒井。場外でも顔面を狙われ、闘志に火が付いた。リング内外を問