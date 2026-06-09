5年前、投手のあらゆる球を精密に再現できる打撃練習マシン「トラジェクトアーク」がメジャー球団に導入された。世界最高レベルの投球を事前に体験できることから、打者にとっては革命的なツールとなった。しかし、パドレスの守護神メーソン・ミラーだけは別だという。スポーツ専門局ESPN電子版によると、ミラーの投球には、この最先端AIマシンでも再現できない要素がある。ドジャースのマックス・マンシー内野手は「トラジェ