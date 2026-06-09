「東京女子プロレス」（７日、後楽園ホール）プリンセスタッグ王者の渡辺未詩＆辰巳リカによる「白昼夢」が瑞希＆高見汐珠組を破り、初防衛に成功した。次期挑戦者に中島翔子＆ハイパーミサヲ組を指名し、７・１８後楽園ホール大会での王座戦が決まった。渡辺が仰天の大技を繰り出した。渡辺は瑞希からフットスタンプ、高見のコアラクラッチを許した。それでも高見を正面、瑞希を後方で捕獲し、開花式ダブル・ジャイアントスイ