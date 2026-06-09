5人の子どもを育てるタレントの辻希美さんが6月8日、自身のブログを更新。手作り弁当や胸に抱いた愛娘の写真を添えて、胸の内を伝えました。【写真を見る】【 辻希美 】「人間だもの…悩みます…し泣きます私も」胸の内を吐露次女・夢空ちゃんを胸に「夢の寝顔に癒しを貰って頑張ります」辻さんは、『月曜日』と題して「今週もはじまった」と書き出し、手作り弁当の写真を公開。「今日もぱんぱんに詰め込んだ」と綴った、その弁