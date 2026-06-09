母の葬儀を終え、実家を片付けに来た娘。母の手作りの品々を処分したはずが、家に戻ると「捨てるな!」「バチあたり!」という貼り紙とともに、すべてが戻されていた――。趣里が、27日に放送されるフジテレビ系オムニバスドラマ『世にも奇妙な物語 ’26 夏の特別編』(21:00〜)の一編『実家じまい』で主演を務める。『実家じまい』趣里が演じるのは、30代の会社員・夏目沙耶。唯一の家族だった母・恵美子(佐伯日菜子)の葬儀を終え、