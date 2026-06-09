アットホームは、「新築戸建の価格動向」について5月28日に発表した。調査はアットホームラボが委託されて行ったもので、首都圏の不動産情報ネットワークで消費者向けに登録・公開された新築戸建の価格から分析している。新築戸建 首都圏&エリアにおける価格・建物面積・土地面積首都圏全体の平均価格は、前月比、前年同月比ともに上昇した。エリア別の前月比は、全8エリアが2カ月連続で上昇。6エリアで上昇率が1%を超えており