人と近い距離で話す時や、朝起きた直後、食事の後などに、自分の“口臭”が気になったことはありませんか?口臭は身近な悩みでありながら、デリケートなテーマでもあるため、なかなか人には相談しにくいものです。気になったときに歯磨きをしたり、マウスウォッシュを使ったりと、自分なりの対策をしている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、20〜60歳の男女を対象に「口臭に関するアンケート調査」を実施しました。どの