【モデルプレス＝2026/06/09】Prime Originalドラマシリーズ『クロエマ』（Prime Video／6月12日より世界独占配信）にてW主演を務める杉咲花（すぎさき・はな／28）と多部未華子（たべ・みかこ／37）に、モデルプレスがインタビュー。初共演ながら絶妙な関係性を演じた2人の共演裏話から、日々の「癒し時間」・人間関係で大切にしている「ライフハック」までたっぷりと聞いた。【写真】杉咲花＆多部未華子「メガネが似てる？」劇中