【モデルプレス＝2026/06/09】2026年7月2日より世界独占配信されるNetflixシリーズ「ガス人間」。メイン予告とキーアートが解禁された。【写真】有名俳優の28歳息子、Netflix作品で俳優デビュー◆小栗旬ら出演Netflixシリーズ「ガス人間」配信新たな衝撃作を作り出すのは、映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』やNetflixシリーズ「地獄が呼んでいる」、「寄生獣 -ザ・グレイ-」など次々と世界的話題作品を生み出し続けるヨン・