お笑いタレントの西川きよしさん（79）の息子で、吉本新喜劇の西川忠志さん（58）が2026年6月1日、自身のインスタグラムを更新。筋肉ムキムキな両腕を披露した。「さぁ！今日から6月」西川さんは、屋外で撮影したトレーニングシャツ姿のショットを含む3枚の写真を投稿した。「最高のお天気です日焼けしますね」とつづった。この日はジムに行ったそうで、「今日のトレーニングシャツは今年の僕の誕生日に娘から貰ったものです（