飛ばすためのドライバーのヘッドの考え方とは 重心距離の長い大型ヘッドは体幹の回転で振れば飛ばせる 次にクラブヘッドと飛距離の相関関係について説明しましょう。クラブヘッドの構造で飛距離に影響を与えるのは、重心深度と重心距離の2つです。 重心深度とは、クラブのフェース面からクラブヘッドの内部にある重心までの距離を指します。重心が浅いクラブヘッドは、重心位置からフェース面までの距離を