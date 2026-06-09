危機遺産リストは立て直しへのステップ 世界遺産は登録後も削除される可能性がありますが、ある日突然、削除されるわけではありません。登録資産の「顕著な普遍的価値（OUV）」が損なわれる恐れがあると判断された場合、まずは「危機にさらされている世界遺産リスト（危機遺産リスト）」に登録されます。具体的には、武力紛争や都市開発、自然災害、管理体制の不備などにより、価値の存続が脅かされている遺産が対象となります