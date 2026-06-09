エストロゲンの減少によってかかりやすい病気が増える 生活習慣病や血管、骨の病気のリスクが上昇 エストロゲンはさまざまな面から女性の健康を守る役割を果たしています。更年期には、そのエストロゲンの分泌量が減るため、心と体にさまざまな変化が現れます。 閉経前後に現れる不調は、なんと200種類以上。症状の重さも種類も人それぞれですが、なかでもよく見られるのが自律神経の乱れから起こる症状です。エストロゲ