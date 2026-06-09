日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2858（+35.5+1.26%） ホンダ1440（+1.5+0.10%） 三菱ＵＦＪ3191（+23+0.73%） みずほＦＧ7681（+119+1.57%） 三井住友ＦＧ6204（+99+1.62%） 東京海上7325（+93+1.29%） ＮＴＴ147（-0.3-0.20%） ＫＤＤＩ2733（+9+0.33%） ソフトバンク213（-0.8-0.37%） 伊藤忠1860（+16+0.87%