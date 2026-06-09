【本日の見通し】ドル高基調継続も、動きはゆっくりしたものとなりそう ドル円は堅調地合いが継続。昨日の市場で160.39円を付けた後、東京夕方に159.86円まで急落する場面が見られた。大口の売りがきっかけと見られる。推定ではあるが、介入などではなく、160.00円に控える大口のドルコールオプションに絡んだ売りが入ったとみられている。160.00円を行使価格とするオプションは、昨日である程度満期が来たが、そ