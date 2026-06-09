【ナッシュビル（米国）８日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太】北中米Ｗ杯に臨む日本代表の選手らが８日（日本時間９日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイをチャーター機で出発し、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルに到着した。到着後の午後６時から、ＭＬＳのナッシュビルＳＣが本拠地とするジオディス・パークで公開練習を実施。１階のバックスタンドは満席という熱狂ぶりで、練習開始前には司会者がマイクを使