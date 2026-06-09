格闘技イベント「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ」を主催する「ＯＮＥＣｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐＪＡＰＡＮ」は、８月８日に大田区の「ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおた」（大田区総合体育館）で開催する「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ２」でフェザー級キックボクシングトーナメントを実施することを８日、発表した。このトーナメントは、今大会を含む全３大会にわたって開催され、日本を代表する選手達と世界の強豪選手が１回戦