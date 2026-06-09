コメダ珈琲店は、2026年6月10日から「2026年サマーバッグ」の予約受付を全国の各店舗で開始します（一部店舗を除く）。涼しげなグッズとだっぷりアイスコーヒー入りのサマーバッグ今年のサマーバッグのテーマは「"涼"でくつろぐ夏」。セット内容は、メッシュトートバッグ、保冷ポーチに、コメダオリジナルのアイスコーヒー（1000ml×2本）や、コーヒーチケット1冊（9枚綴り）が入った充実の内容です。涼しげな素材感と色味にこだわ