7月5日（日）にスタートする玉森裕太主演のドラマ『マイ・フィクション』。©ABCテレビ平和な町で平凡に暮らす男・伊川正樹（玉森裕太）の身に起きた不可思議な出来事を描く本作は、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー。ある日、事故に遭った伊川が目を覚ますと、他人になりすまされ、さらに、愛する妻や同僚からも忘れ去られている…という衝撃の展開から始まる。今回、共演者解禁第3弾が到着