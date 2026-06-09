８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円１６銭前後と前週末と比べて１０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円７４銭前後と同１０銭弱のユーロ高・円安だった。 日本の通貨当局による為替介入への警戒感が根強いなか、ドル円相場は日本時間夕方に１５９円８０銭台まで下押す場面があった。ただ、５日に発表された５月の米雇用統計が市場の