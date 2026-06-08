「視力を回復させたい」「裸眼で快適に過ごしたい」と思う方は多いのではないでしょうか? 近視が進行すると生活に支障をきたすだけでなく、将来的な目の病気のリスクも高まるため、適切なケアが大切です。今回は、近視の進行を抑える方法や、オルソケラトロジーをはじめとした矯正治療について、「片桐眼科クリニック」の片桐先生に詳しく伺いました。 監修医師：片桐 喜彰（片桐眼科クリニック） 北里大学医学部卒