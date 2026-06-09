韓国のとある教会の駐車場で起きた車両墜落事故で、当時乗っていた5人のうち2人が病院での治療中に命を落とした。【画像】マラソンランナーを後ろからはねた韓国の高齢ドライバー…衝撃の瞬間6月8日、警察によると、堤川（チェチョン）警察署は交通事故処理特例法上の致死の容疑で70代の牧師Aを立件して調査している。Aは今月5日午後6時9分ごろ、忠清北道（チュンチョンブクト）堤川市栄川洞（ヨンチョンドン）にある教会で乗用車