北中米ワールドカップに挑む日本代表は、メキシコ・モンテレイでの事前キャンプを終え、６月８日にベースキャンプ地のナッシュビルに移動。同日、GEODIS PARKで初日のトレーニングを実施した。この日から、左膝前十字靭帯断裂の大怪我でメンバー入りは叶わなかったものの、“メンター”として帯同することになった南野拓実が合流した。トレーニング前には、スタッフと談笑。その後はジョギングなど一部の練習に加わり、元気