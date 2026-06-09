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― ダウは80ドル安と続落、米長期金利の上昇が重荷、ナスダックは反発 ― ＮＹダウ 50786.01 ( -80.77 ) Ｓ＆Ｐ500 7405.73 ( +21.99 ) ＮＡＳＤＡＱ 25929.66 ( +220.23 ) 米10年債利回り4.565 ( +0.035 ) ＮＹ(WTI)原油 91.30 ( +0.76 ) ＮＹ金 4363.4 ( -1.9 ) ＶＩＸ指数18.92 ( -2.59 ) シカゴ日経225先物 (円建て)65570 ( +1750 ) シカゴ日経225先物