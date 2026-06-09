中国のSNS・小紅書（RED）に「日本入国時に罰金を払わされた」との投稿があり、反響を呼んでいる。投稿者によると、関西国際空港に到着後、（入国審査後にある）免税店でたばこを2カートン購入し、「きちんと申告」したところ税関で止められた。職員から、現在は1人1カートンまでしか日本に持ち込めないとの説明を受け、結果的に3000円の課税を受けたという。投稿者は「正直、これまで入国時は2カートンまで持ち込めるという認識で