歌人の俵万智さんが著書『生きる言葉』（新潮新書）の「おわりに」でNHK歌壇の、ある入選作を紹介している。＜友に送ったメールの返事を待つ二時間五日は待てた手紙の頃は＞俵さんは書いている。＜便利になったぶん、待つことが苦手になった私たち。お互いがせっかちに言葉を投げ合うまえに、ほんの少しでも立ちどまることを、大事にしたい＞。コンビニや携帯電話、SNS……などの発達で「待たない」という便利さは増したが