今季から巨人に移籍した則本が古巣・楽天戦に初登板する。勝てば全球団勝利達成、今季4月11日日本ハム戦の上沢（ソ）以来史上24人目の快挙だ。かつての本拠地・楽天モバイルでの通算成績は64勝41敗、防御率2・97。同球場での64勝は田中将（巨）の67勝に次ぐ歴代2位となっている。移籍前の楽天での2年間は主にリリーフ。同球場での先発勝利となれば23年9月19日ソフトバンク戦以来3年ぶりとなる。プロ入り時に所属した球団との