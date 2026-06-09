才木が降雨中止となった7、8日の楽天戦（甲子園）に続き、9日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）も予告先発された。1日だけならまだしも、2日連続に加え球場も対戦相手も変わってのスライド登板は異例だ。セ・リーグで全試合に予告先発が導入された2012年以降、降雨中止などにより阪神で3試合続けて同じ投手が予告先発されるのは、14年8月2、3、5日のメッセンジャー、23年5月6、7、9日の村上に次いで3度目。3日連続は才