北海道発の7人組アイドルグループ「限りなく白く」。何者でもなかった一人の少女は、その歴史を長い黒髪に刻み込み、静かな情熱を宿すアイドルになった。初の全国流通盤「青春の種」発売を記念したソロインタビュー3部作。三浦あいの第1部は、形に残る一枚に込めた切実な祈りを語った。（推し面取材班）新作の発売について尋ねると、三浦の声が弾み、胸元あたりまで伸びた長い黒髪がサラッと揺れた。「加入してから新曲のリ