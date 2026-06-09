歌手の西野カナ(37)が9日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「さいきん」と書き出した西野。衣装姿をアップした。ピンクの上下スウェット姿を披露。ショート丈のトップスからはほっそりとしたお腹を覗かせた。ファンからは「タイプすぎてどうしたらいい」「めちゃくちゃ可愛いすぎる」「ピンク多めのカナやんが愛おしい」「破壊力凄いんやけど」「ギャル最高好き！」「どタイプです」などのコメントが寄