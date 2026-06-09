クマが出没した場所は栃木県宇都宮市の中心部で、市民の生活の拠点になっているアーケード街でした。そして、8日夜にも警察官がクマの姿を確認したということで、市が捕獲に向けた準備を進めています。■学校近くで“目撃”新たな通報…緊迫続く8日午後7時ごろ、栃木県宇都宮市の学校付近で、クマがいるとの新たな通報が入りました。アナウンス「この付近でクマの目撃通報がありました。建物から出ないようにお願いします」◇午後9