スターバックスとサントリービバレッジ＆フードは9日、チルドカップシリーズの新商品「スターバックス アールグレイマスカットティーラテ」を期間限定で発売した。スターバックスのチルドカップシリーズ初となるマスカットフレーバーで、アールグレイティーの華やかな香りと爽やかな果実感を楽しめる1杯となっている。【画像】美味しそう…チルドカップとおすすめのフードペアリング同商品は、ジューシーなマスカット果汁とフ